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مميش: تكليفات من السيسي بزيادة جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية

مميش: تكليفات من السيسي بزيادة جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية

2017-05-04 18:30:19

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بمنطقة القناة، إن هناك تكليفات من السيد رئيس الجمهورية بحل مشكلات المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تكليفه برئاسة هيئة التنمية الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس عقب مراسم توقيع اتفاق تسوية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة موانئ دبي العالمية ـ السخنة، وشركة “سونكر” لتموين السفن، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية.
ووعد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بمنطقة القناة، انه لن تكون هناك مشكلات للمستثمرين في منطقة قناة السويس.. مشيرا إلى أنه يسعى أن يكون مشروع تنمية قناة السويس واقعا على الأرض قبل حلول 30 يونيو 2018 مع الأخذ في الاعتبار إقامة مشروعات كثيفة العمالة.

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