شن الإعلامي السوري المعروف فيصل القاسم، هجوما عنيفا على نظام بشار الأسد، متهما إياه بتمكين حلفائه من السيطرة على الدولة السورية بشكل كامل.

وكتب “القاسم” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “النظام السوري بدل أن يتقاسم سوريا مع الشعب السوري، تقاسمها مع كل الغزاة والمستعمرين الطامعين بأرض سوريا، وذلك بهدف الانتقام من ثورة السوريين”.

وواصل الإعلامي السوري هجومه على حلفاء الأسد ومساندتهم له عسكرياً ومادياً وسياسياً على حساب الشعب السوري، قائلا في تغريدة ثانية، إن روسيا وإيران سيلتهمان الشعب السوري وأرضه في حالة وجودهما كراعيتين لعملية السلام ومواصلة الإشراف على الاتفاقات المبرمة بين المعارضة ونظام بشار، واصفاً إياهما بـ”الذئب الجائع” المكلف بحراسة حظيرة الأغنام.