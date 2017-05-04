سخر الدكتور حسين اليافعي، رئيس الحراك الوطني الجنوبي، أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة عدن من إعلان عدن التاريخي، قائلا: لم يخل من الشذوذ الجنسي تلبية لرغبة الجعاربة.

وكتب “اليافعي” في تغريدة مرفقا معها صورا من تظاهرات عدن: “كانت مظاهر الشذوذ على مرأى ومسمع من آية الله هاني بن جلمبوا”.

وأضاف أن حشد وتعبئة ودفع أموال طائلة في المقابل حضور ضعيف وبيان هش، شكراً للمواطن في المحافظات الجنوبية الذي رفض أن تختزل قضيته العادلة في شخص”.

يذكر أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن شهدت اليوم مظاهرات واسعة يتردد أنها بدعم من دولة الإمارات وتم خلالها إعلان مسودة بيان يحمل اسم “بيان عدن التاريخي” يقضي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وهو الانفصال الذي تعارضه السعودية ودول الخليج الأخرى.