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ترامب يزور السعودية والفاتيكان وإسرائيل الشهر الجاري
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب يزور السعودية والفاتيكان وإسرائيل الشهر الجاري

2017-05-04 18:17:59
متابعات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور السعودية والفاتيكان وإسرائيل في وقت لاحق خلال هذا الشهر.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسئول بالإدارة، اليوم الخميس، فإن ترامب يجري أول زيارة خارجية له في ظل الدبلوماسية المتشابكة لسياسة الشرق الأوسط.

ونوهت الوكالة، بأن جولة ترامب في الشرق الأوسط تلحقها جولة يشارك فيها في اجتماعات الناتو في بروكسل يوم 25 مايو وقمة مجموعة السبع في صقلية يوم 26 مايو.

ورأت الوكالة أن ترامب يسعى من خلال جولاته إلى تعزيز التحالفات مع كبار حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

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