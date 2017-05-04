قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقًا على تكفير الباحث إسلام بحيري على الهواء: “موقف الأزهر ثابت، لا نكفر أحدًا لأن الحكم على أمر عقائدي مكانه في القلب لا يحكم أحد عليه”.

وتابع الجندي خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية“dmc” ، اليوم الخميس: “أفزعنا ما فعله الدكتور أحمد حسني طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، من الحكم بالردة على إسلام بحيري، لأنه ليس منهج الأزهر وديدان العلماء، الذين يرفضون التكفير بكل أساليبه، وثانيًا إن الأزهر لم يكفر داعش، يكفر باحث؟! ثالثًا مخالف لما استقرت عليه العقيدة الأشعرية الصوفية”.

واستكمل الجندي: “كل إنسان له ما له وعليه ما عيه، قد نختلف معك لكننا لا نكفرك، وندفع أرواحنا ثمنا لتبدي رأيك”.

وكان الدكتور أحمد حسنى طه، أصدر قبل ساعات بيان اعتذار وتوضيح، موضحا أن وصف “بحيرى” بالمرتد رد غير صحيح، ويخالف منهج الأزهر الشريف، الذى يقضى بأنه لا يُخرج المرء من الإسلام إلا جحد ما أدخله فيه.

واعترف حسني فى بيانه، باستعجاله فى الرد بما ظهر أنه حكم على شخص، وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر أبدا، وهو ما أدركه لاحقا، معترفا بأنه وقع فيه دون قصد.