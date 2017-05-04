قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة إن الفترة الحالية تشهد استقرارا بأسعار أجهزة التكييف بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الكثير من المصانع والتجار يقومون حاليا بعمل عروض وتخفيضات لتنشيط المبيعات، منوها إلى أن حركة البيع والشراء بدأت في الانتعاش مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة .

من جانب آخر قال الوسيمي إن الشعبة في إطار خطتها لرفع كفاءة العاملين بالقطاع لتنمية مهارتهم البيعية والإدارية ستعقد يوم الاثنين المقبل بالتعاون مع أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة وكبرى شركات التكييف دورة تدريبية حول فن الاحتراف البيعي والتي تستهدف تعريف العاملين بالمبادئ الأساسية للباعة المحترفين، وخطوات البيع، وتنظيم خطة العمل، وتنمية مهارات البيع والتعامل مع العملاء وكيفية تلبية احتياجاتهم.