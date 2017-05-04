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إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بمحور الشهيد
حادث تصادم ـ ميكروباص‎

إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بمحور الشهيد

2017-05-04 18:09:58
وكالات

أصيب 4 أشخاص  فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكى بمحور الشهيد فى مدينة نصر مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق أمام المتجه من ميدان محمد زكى الى مدينة نصر واتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الشهيد بوقوع حادث مروري وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بالدفع بالخدمات المرورية والأوناش لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات لإعادة الحركة المرورية لطبيعها مرة أخرى .

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