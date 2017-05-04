الاتحاد الأوروبي لـ"أردوغان": لا صفحات جديدة مع تركيا2017-05-04 18:09:45
علَّقت مقررة الشئون التركية بالبرلمان الأوروبي كاتي بيري على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي لفتح صفحات جديدة من التفاوض مع تركيا قائلة: «بالتأكيد هذا الأمر ليس على جدول أعمالنا».
وبحسب ما نقلت قناة “دويتشه فيله” الألمانية، فإن كاتي بيري أكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يحني رأسه أمام استفزازات أي دولة بشأن العضوية بما فيها تركيا وقالت: «إن من يريد الانضمام للاتحاد الأوروبي مضطر لتطبيق معاييره، ولكنني لا أرى هذا أبدًا في تركيا، لذلك يجب قطع المفاوضات معها».
ووجهت بيري انتقاداتٍ لوزير خارجية ألمانيا سيغمار غابريال، مطالبة بتغيير سياسته تجاه أنقرة قائلة: “إن رفض غابريال لقطع المفاوضات مع تركيا، يعرض مصداقية الاتحاد الأوروبي للخطر، ويضرب بنصف الشعب التركي الذي قال “لا” في الاستفتاء عرض الحائط”.
وأكدت أنها لا تثق في أن التعاون غير القائم على القيم المشتركة لن يكون في مصلحة القوى الديمقراطية في البلاد، وقالت لوزير الخارجية الألماني: “إن من يصمت أمام انتهاكات حقوق الإنسان يكون قد دعم معارضي الاتحاد الأوروبي”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في تصريحاته حول مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء: “لا خيار آخر أمام الاتحاد الأوروبي سوى فتح صفحات جديدة من المفاوضات وإن لم تفعلوا مع السلامة”، على حد تعبيره.
يشار إلى أنه من المقرر أن يحضر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء بحلف الناتو في بروكسيل في الفترة بين يومي 24-25 مايو الجاري. بعدها تعقد قمة كبيرة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بشأن ملف مفاوضات انضمامها وحصولها على العضوية.
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