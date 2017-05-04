بحضور المدير الإقليمي الأمم المتحدة "الهجان" يستعرض المخطط الإقليمي للمحافظة2017-05-04 18:32:08
شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا الجلسة الختامية لمناقشة التصور النهائى للمخطط الاستراتيجي للمحافظة بقاعة فندق بسمة والذي يجري إعداده ضمن المشروع القومي للدعم الاستراتيجي للتنمية العمرانية الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووحدة دعم الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسانين ابوزيد استاذ التخطيط العمراني بجامعة الازهر ورئيس فريق العمل والدكتور محمد ندا المدير الاقليمي لبرناج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والأستاذ كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإضافة إلي كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة
وأشاد محافظ قنا خلال اللقاء بالجهد المبذول من قبل فريق العمل في إعداد ذلك المخطط والذي تم انجازه خلال الفترة السابقة والتي بدأت في يناير 2016 وتستمر حتي يوليو 2017 بهدف رسم الهوية المستقبلية والطريق نحو التنمية الشاملة حتي عام 2032 مثمنا من قيمة التعاون الجاد بين جميع فئات المجتمع كالجمعيات الأهلية والقطاعات الخدمية بالمحافظة والمساهمة الفعالة من قبل المواطنين في المشاركة بوضع واقتراح المشروعات ذات الأولوية والتي تحتاجها المحافظة .
فيما قام الدكتور حسانين أبوزيد بعرض شرح تفصيلي للمخطط الاستراتيجي للمحافظة والرؤية المستقبلية للمشروعات المقترحة والتي تم إنجازها خلال فترة إعداد المخطط في جميع قطاعات الخدمات والتي تم الوصول من خلالها إلى مجموعه كبيرة من المشروعات المطروحة من خلال المقابلات والعمل الميداني لتحديد الأولويات والتي انتهت نتائجها إلى وضع رؤى أهمها ان الاستثمار الزراعي هو الطريق الامثل نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بها لاسيما ان قنا تضم مساحات شاسعة قابلة للزراعة .
بينما أضاف المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية محمد ندا أن التصور العام للمخطط الإستراتيجي فى شكله النهائى اعتمد علي العديد من الدراسات والبيانات الحكومية الموثقة منها مضيفا انه سيتم تسليمه لهيئة التخطيط العمراني لاعتماده من مجلس الوزراء ليكون بوصلة قنا نحو تحقيق التنمية الشاملة .
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