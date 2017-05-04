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خالد الخميسي يحذر من "مثقف الباراشوت" واختراع العجلة !
خالد الخميسى

خالد الخميسي يحذر من "مثقف الباراشوت" واختراع العجلة !

2017-05-04 20:39:39
محيط - شيماء فؤاد

قال الكاتب خالد الخميسي أن المبادرة التي طرحت اليوم من قبل وزارتى الثقافة و التنمية المحلية ، تحوى أكثر من مشكلة ، أولها التعجل مشيرا أن هذا النوع من المبادرات يجب أن يأخذ وقته في التفكير و التفكر لعمل استراتيجية على أسس سليمة ،و هذا لا يصح أن يتم كما يقول الوزير خلال شهر أو في شهور الصيف ، فمبادرة كتلك تحتاج عام على الأقل لوضع أساس صحيح ، فالتعجل منهج مقلق في الإداءات الحكومية  .

أما عما أثير من نزول المثقفين للقرى “مثقف الباراشوت”  فرأى أنه أمر في منتهى الخطورة و ضد أي عمل في مجال التنمية الثقافية ، فخلال العقود الماضية استندت التنمية الثقافية المصرية على هذا الفكر بنزول المثقفين للقرى و عمل أكشاك وقوافل ثقافية ، وهذا أمر غير صحيح .

و أضاف بتصريحات خاصة لمحيط على هامش مؤتمر وزير التنمية المحلية ووزير الثقافة بالأوبرا ، أنه يجب أن يتم اختيار ذوى الاهتمامات الثقافية في كل قرية و الاعتماد عليهم بفتح المجال لهم فهم الأكثر وصولا لأبناء قريتهم .

و الأمر الثالث أن هذا النوع من المبادرات ، عندما لا يستفيد بالمبادرات الأخرى المماثلة في العالم سنظل نحاول “اختراع العجلة” بدلا من تسييرها ، فالعديد من الدول لديها تجارب ناجحة في النزول للقرى و نشر التنمية الثقافية في المحليات كفرنسا و انجلترا و ألمانيا و إيطاليا ،  علينا الاعتداد بها و تكييفها لتناسب الوضع المصرى .

و أشار الكاتب أنه آثر اليوم الاستماع للمبادرة دون تقديم مقترحات ، و في الجلسات القادمة سيقوم بتقديم مقترح تفصيلى للتنمية الثقافية .

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