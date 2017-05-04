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أردوغان: حل 50 % من مشاكل سوريا مرهون بتنفيذ اتفاق "وقف التصعيد"
اردوغان

أردوغان: حل 50 % من مشاكل سوريا مرهون بتنفيذ اتفاق "وقف التصعيد"

2017-05-04 17:10:36
أ ش أ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس أن إنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، التي مزقتها الحرب، من شأنه أن يحل 50% من الأزمة السورية.

وأوضح أردوغان -في تصريحات بثتها صحيفة “حرييت” التركية على موقعها الإلكتروني- أن “ثمة اقتراحات بإنشاء مناطق حظر تصعيد في إدلب وخمس مناطق مختلفة أخرى. وآمل أن تُحل 50% من القضية السورية إذا تم توفير ذلك”.

وجاءت تصريحات أردوغان للصحفيين في طريق عودته إلى تركيا قادما من كازاخستان، حيث التقى هناك نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار الرئيس التركي أيضا إلى أن بوتين رفض فكرة إنشاء “دولة منفصلة” في شمال سوريا، قاصدا المناطق التي تقع تحت سيطرة الأكراد في سوريا.

كان وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمانوف، قد أعلن اليوم الخميس توقيع روسيا وتركيا وإيران على مذكرة تفاهم حول إقامة مناطق “وقف التصعيد” في سوريا خلال المحادثات الجارية في أستانا.

ونصت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق “وقف التصعيد” في سوريا على تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون 5 أيام بعد التوقيع لتحديد مناطق تخفيف التصعيد، والمناطق الأمنية وحل المسائل التقنية، كما تقضي مسودة المذكرة بأن يتخذ الضامنون التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية حتى تاريخ 22 مايو الجاري.

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