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السجن 15 عامًا لرجل دين ألباني جند شبابا للقتال في سوريا
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السجن 15 عامًا لرجل دين ألباني جند شبابا للقتال في سوريا

2017-05-04 17:07:52
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حكمت محكمة ألبانية غيابيًّا على إمام مسلم سابق، اتهم بالإرهاب في تهم منها تجنيد وإرسال رجال للقتال مع جماعات متطرفة في سوريا.
وحسب “سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن 15 عامًا على ألمير داتشي والذي كان إمامًا لقرية ليشنيس، في مقاطعة بوغراديتش، على بعد 140 كيلومترًا شرقي العاصمة تيرانا.
   
وداتشي، الذي يعتقد أنَّه يقاتل مع المتمردين في سوريا، جنَّد نحو 25 شخصًا في شرقي البانيا.
   
وثلثا إجمالي سكان ألبانيا البالغ 3 مليون نسمة هم من المسلمين.
وبالرغم من دعاوى رجال الدين السائدين بعدم الانضمام إلى جماعات متمردة في سوريا والعراق، يعتقد أنَّ عشرات الألبانيين انضموا إلى جماعات متطرفة هناك.

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