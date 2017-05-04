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أنقرة: رفض اليونان تسليم جنود أتراك قرار سياسي
اليونان تحيل عسكريين أتراك إلى القضاء - انقلاب في تركيا

أنقرة: رفض اليونان تسليم جنود أتراك قرار سياسي

2017-05-04 17:05:30
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انتقدت تركيا اليوم الخميس قرار محكمة يونانية رفض طلب ثان لتسليم جنود أتراك هربوا لليونان بعد محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي ووصفته بأنه قرار سياسي سيكون له تداعيات على العلاقات.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن قضاء اليونان خيب آمال أنقرة “مرة أخرى” مضيفة أنها لا تتلقى الدعم الضروري من حليف في المعركة ضد الإرهاب والجريمة.

ورفضت محكمة يونانية طلبا ثانيا من تركيا لتسليم آخر جنديين من ثمانية جنود هربوا بعد محاولة الانقلاب في يوليو العام الماضي.

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