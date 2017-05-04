"ميلانيا" تثير جدلًا بعد إعجابها بتغريدة تسخر من ترامب2017-05-04 17:02:25
أثارت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن أبدت إعجابها بتغريدة مثيرة.
وحسب “سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس، ضغطت ميلانيا إيقونة الإعجاب على تغريدة تشير بسخرية إلى وجود مشكلات بينها وبين زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتفاعل فيها ميلانيا عبر حسابها الشخصي منذ عام 2012.
والتغريدة الساخرة التي أثارت الجدل كتبها المؤلف “أندريه أوستروي”، وجاء فيها: “يبدو أنَّ الجدار الوحيد الذي شيَّده دونالد ترامب هو ذاك الذي يفصل بينه وبين ميلانيا ترامب”، مرفقًا إياه بصورة “GIF” متحركة لميلانيا ودونالد يوم تنصيبه رئيسًا، حينما ابتسمت ميلانيا في وجه زوجها، وعندما أدار وجهه عبست على الفور.
ولم تستعمل ميلانيا ترامب حسابها الرسمي “@FLOTUS” لوضع “لايك” على التغريدة، بل استخدمت حسابها القديم “@MELANIATRUMP”، الذي أنشأته سنة 2010، ويعود تاريخ آخر إعجاب لها من خلاله إلى سنة 2012، عندما وضعت إعجابًا على تغريدتها الخاصة “Hello Twit¬ter”.
وأشعل إعجاب ميلانيا ترامب عالم تويتر، فسارعت إلى سحبه، لكن المؤلف الأمريكي أوضح في تغريدة أخرى أنَّه ربما كان حساب ميلانيا مخترقًا، مؤكِّدًا أنَّه إذا لم يكن كذلك فهذا سيجلب الكثير من الدراما في وقت لاحق.
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