فى طفرة جديدة من نوعها وتماشيا مع التغيرات التى يشهدها سوق الأكل فى مصر الان والذى نال قدر كبير من الاقبال فى الفترة الاخيرة خاصة لتنوع طرق الاكل والتقديم، عمل تطبيق ” اطلب ” على خلق نوع جديد من انواع الفن المرتبط بالاكل واطلاق حملة جديدة بأسم “إحنا الاكل” لمزج نوعين من الفنون المتميزة فى مصر والعالمم الشرقي من خلال فيديو يجمع بين الاكل والموسيقي.

احتفلت شركة “اطلب” بعامها ال 17 فى السوق المصري كأول وأكبر موقع وتطبيق يخدم محبي الطعام فى مصر من خلال اطلاق حملتها الجديدة تحت شعار “إحنا الأكل”، من خلال فيديو يحتوى على أشهر الأكلات المصرية مثل الفول والفلافل والاكلات العالمية مثل السوشى والبرجر، وبعض الأكلات العربية المميزة مثل الفطائر والشاورما، وهي أشهر الاكلات التى يطلبها مستخدمي “اطلب” بشكل يومي، بالإضافة إلى موسيقى شبابية تحتوي على الإيقاعات الأشهر بين جيل الشباب ممزوجة بمؤثرات صوتية لها علاقة بالأكل مثل أصوات تحضير وتجهيز وتغليف الأكل، وحتى صوت موتوسيكل الديليفري وجرس الباب، وهي ببساطة عبارة عن الرحلة اليومية للطعام، بداية من تحضيره وطلبه عن طريق تطبيق “اطلب” وحتى وصوله للعميل.

وصرح وليد السعدنى المدير التنفيذى لشركة “اطلب” :” اننا قمنا بالاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات اللازمة للوصول الى اعلى جودة ممكنة فى توصيل الفكرة، واستغرق هذا الفيديو يومين تصوير فى أشهر المناطق والشوارع التى يتواجد بها مختلف المطاعم المصرية ليجمع الفيديو بين جمال الطبيعة المصرية وأماكنها العريقة المميزة وبين الطعام الشرقي الأصيل في مشاهد مختلفة ومميزة، مما جعل هذا الفيديو يصلح استخدامه للترويج للأكلات المصرية التي كثيرا ما يبحث عنها السائحون عبر الانترنت قبل قدومهم الي مصر”.

ومن الجدير بالذكر أن شركة “اطلب” هى من اولى الشركات في العالم واول شركة بمنطقة الشرق الاوسط التى تخصصت فى تقديم خدمات طلب الطعام عبر الانترنت، وهي شركة مصرية بدأت عام 1999 عن طريق إطلاق موقع إلكتروني قبل اطلاق تطبيق “اطلب “للهواتف الذكية والذي ساعد آلآف المستخدمين في طلب الطعام من خلاله دون استخدام وسائل الاتصال التقليدية مثل مكالمة التليفون، فتقديم الخدمة يعتمد فقط على خدمة الإنترنت.

