القاهرة .. يعقد حزب الكرامة، صباح غد، مؤتمره العام السنوي، يناقش خلاله إقرار الوحدة التنظيمية مع التيار الشعبي وتغيير اسم الحزب من (الكرامة) إلي (تيار الكرامة)، وذلك بفندق سفير بالدفى.

القاهرة .. تستكمل، غدا، فعاليات البطولة الافريقية الرابعة للرماية على الاطباق المروحية، والتى تستضيفها مصر، على ملاعب نادى الصيد بـ6 أكتوبر ، بمشاركة عدد ضخمن من الرماة من 8 دول.

القاهرة .. تنظم كلية التجارة بجامعة القاهرة، فى الخامسة من مساء غد، التجمع الأول ضمن سلسة تجمعات “لم الشمل” لخريجى الكلية، وذلك بساحة حرم الكلية بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد .

القاهرة .. تجرى، فى السابعة من مساء غد، انتخابات الاتحاد العربى لكرة القدم، كما يتم اجراء قرعة دورى ابطال العرب، بحضور 170 شخصية من الاتحادات العربية، وذلك بفندق مينا هاوس.

القاهرة .. تحيي فرقة أوبرا القاهرة، فى الثامنة من مساء غد، حفل “جالا كونسير”، على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويتضمن برنامج الحفل مقتطفات من أشهر الأوبريتات الفرنسية والنمساوية.

القاهرة .. تنطلق، غدا، فعاليات البطولة الأفريقية للجودو التى تقام بمصر بمشاركة عدد من الدول.

القاهرة- ابوظبى .. تستكمل، غدا، فعاليات الدورة الأولى لمعرض عقارات مصر، المقام بمركز دبى التجارى، بمشاركة كبرى الشركات العقارية المصرية.

القاهرة .. تنطلق، غدا، فعاليات المؤتمر الدولى السادس لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، بفندق مينا هاوس بالهرم.

القاهرة .. تعقد جمعية رعاية مرضى التصلب المتعدد، غدا، مؤتمرا تعريفيا بمرض التصلب المتعدد وأسبابه وطرق علاجه.

القاهرة .. تحيى فرقة باليه اوبرا القاهرة، فى الثامنة من مساء غد، عرض باليه ” رقصات نلتقى بها “، وذلك على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى السابعة والنصف من مساء غد، حفلا غنائيا يحييه الفنان عبدالرحمن محمد، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية .

المنصورة.. تنظم إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية، فى الحادية عشر من صباح غد، قافلة ثقافية تتجه إلى قرية جراح مركز أجا- وتتضمن أنشطة القافلة (عرض فنى لفرقة المنصورة للموسيقى العربية ومحاضرة بعنوان ” معاً ضد الإرهاب”.

القاهرة –لندن.. يلتقى فريقا وستها يونايتد وتوتنهام، فى التاسعة من مساءغد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع 36 من الدورى الانجليزى لكرة القدم.

القاهرة – مدريد... يلتقى فريقا اشبيليه وريال سوسيداد، فى التاسعة من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع 36 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.