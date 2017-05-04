أجندة إخبارية ليوم الجمعة 5 مايو2017-05-04 18:09:29
القاهرة .. يعقد حزب الكرامة، صباح غد، مؤتمره العام السنوي، يناقش خلاله إقرار الوحدة التنظيمية مع التيار الشعبي وتغيير اسم الحزب من (الكرامة) إلي (تيار الكرامة)، وذلك بفندق سفير بالدفى.
القاهرة .. تستكمل، غدا، فعاليات البطولة الافريقية الرابعة للرماية على الاطباق المروحية، والتى تستضيفها مصر، على ملاعب نادى الصيد بـ6 أكتوبر ، بمشاركة عدد ضخمن من الرماة من 8 دول.
القاهرة .. تنظم كلية التجارة بجامعة القاهرة، فى الخامسة من مساء غد، التجمع الأول ضمن سلسة تجمعات “لم الشمل” لخريجى الكلية، وذلك بساحة حرم الكلية بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد .
القاهرة .. تجرى، فى السابعة من مساء غد، انتخابات الاتحاد العربى لكرة القدم، كما يتم اجراء قرعة دورى ابطال العرب، بحضور 170 شخصية من الاتحادات العربية، وذلك بفندق مينا هاوس.
القاهرة .. تحيي فرقة أوبرا القاهرة، فى الثامنة من مساء غد، حفل “جالا كونسير”، على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويتضمن برنامج الحفل مقتطفات من أشهر الأوبريتات الفرنسية والنمساوية.
القاهرة .. تنطلق، غدا، فعاليات البطولة الأفريقية للجودو التى تقام بمصر بمشاركة عدد من الدول.
القاهرة- ابوظبى .. تستكمل، غدا، فعاليات الدورة الأولى لمعرض عقارات مصر، المقام بمركز دبى التجارى، بمشاركة كبرى الشركات العقارية المصرية.
القاهرة .. تنطلق، غدا، فعاليات المؤتمر الدولى السادس لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، بفندق مينا هاوس بالهرم.
القاهرة .. تعقد جمعية رعاية مرضى التصلب المتعدد، غدا، مؤتمرا تعريفيا بمرض التصلب المتعدد وأسبابه وطرق علاجه.
القاهرة .. تحيى فرقة باليه اوبرا القاهرة، فى الثامنة من مساء غد، عرض باليه ” رقصات نلتقى بها “، وذلك على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.
القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى السابعة والنصف من مساء غد، حفلا غنائيا يحييه الفنان عبدالرحمن محمد، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية .
المنصورة.. تنظم إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية، فى الحادية عشر من صباح غد، قافلة ثقافية تتجه إلى قرية جراح مركز أجا- وتتضمن أنشطة القافلة (عرض فنى لفرقة المنصورة للموسيقى العربية ومحاضرة بعنوان ” معاً ضد الإرهاب”.
القاهرة –لندن.. يلتقى فريقا وستها يونايتد وتوتنهام، فى التاسعة من مساءغد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع 36 من الدورى الانجليزى لكرة القدم.
القاهرة – مدريد... يلتقى فريقا اشبيليه وريال سوسيداد، فى التاسعة من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع 36 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.
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النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
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السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
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وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT
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الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
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غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT
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9 تصرفات يومية تسبب في تلف ملابسك
لا يهم إن كنت تقتصد في شراء ملابسك، أو حتى تنفق الكثير من المال لشراء الماركات الفاخرة، المهم هو ارتداؤها بطريقة صحيحة تحافظ على مظهرك الأنيق، وتمنحك ذلك الشعور ...Wed, 03 May 2017 19:13:41 GMT
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كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
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تفاصيل «خطف» إسرائيل لـ3 أطفال من سيناء - محيط
كشفت وثائق إسرائيلية تنشر لأول مرة، وتعود لعام 1973م، تفاصيل قصة ثلاثة رضع مصريين، خطفهم إسرائيليون، في سيناء، ورحلوهم للتبني بالخارج. وذكرت صحيفة ...Thu, 04 May 2017 09:34:46 GMT
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يويفا يدخل تعديلات مهمة على قانون ركلات الترجيح - محيط
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية إجراء تغييرات من شأنها أن تجعل تنفيذ ركلات الترجيح أكثر عدلا. الفكرة التي ينوي (يويفا)…Thu, 04 May 2017 09:05:48 GMT