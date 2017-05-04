 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 05:29 مساءً
روابط سريعة
رئيس الوزراء الياباني يرغب في تعديل الدستور
رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي

رئيس الوزراء الياباني يرغب في تعديل الدستور

2017-05-04 16:55:26
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يرغب بأن يتم تعديل الدستور ويبدأ العمل بالدستور الجديد بحلول عام 2020.

وأوضح آبي -في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، اليوم الخميس- أنه يجب تضمين عبارة تعترف بوجود قوات الدفاع الذاتي في الفقرة التاسعة من الدستور التي تشجب الحرب، وأن يتم الآن لينهي بشكل كامل كل شك في قانونية قوات الدفاع الذاتي.

وأضاف آبيه أن مبدأ نبذ الحرب في الفقرة التاسعة يجب أن تتم المحافظة عليه وأن أي تعديلات تتعلق بقوات الدفاع الذاتي يجب أن تتم مناقشتها من قبل الشعب.

وقال إن الثقة التي حصلت عليها اليابان من أولمبياد طوكيو عام 1964 مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي واسع لتصبح دولة متقدمة، مضيفًا أن عام 2020 الذي ستستضيف فيه طوكيو الألعاب الأولمبية والبارلمبية هو أيضا عام مهم بالنسبة للشعب الياباني، مشيرا إلى أن لديه آمالا كبيرة بأن يشهد ذلك العام أيضا بدء العمل بدستور جديد وإنه يرغب بتمهيد الطريق في هذا الاتجاه من أجل مستقبل اليابان.

ولفت أيضا إلى أن تعديلا آخر قد يكون جعل التعليم الجامعي مجانيا.

وهذه هي أول مرة يعرب فيها آبي بالتفصيل عن أفكاره بشأن تعديل الدستور وتحديد إطار عمل لذلك.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3