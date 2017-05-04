قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يرغب بأن يتم تعديل الدستور ويبدأ العمل بالدستور الجديد بحلول عام 2020.

وأوضح آبي -في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، اليوم الخميس- أنه يجب تضمين عبارة تعترف بوجود قوات الدفاع الذاتي في الفقرة التاسعة من الدستور التي تشجب الحرب، وأن يتم الآن لينهي بشكل كامل كل شك في قانونية قوات الدفاع الذاتي.

وأضاف آبيه أن مبدأ نبذ الحرب في الفقرة التاسعة يجب أن تتم المحافظة عليه وأن أي تعديلات تتعلق بقوات الدفاع الذاتي يجب أن تتم مناقشتها من قبل الشعب.

وقال إن الثقة التي حصلت عليها اليابان من أولمبياد طوكيو عام 1964 مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي واسع لتصبح دولة متقدمة، مضيفًا أن عام 2020 الذي ستستضيف فيه طوكيو الألعاب الأولمبية والبارلمبية هو أيضا عام مهم بالنسبة للشعب الياباني، مشيرا إلى أن لديه آمالا كبيرة بأن يشهد ذلك العام أيضا بدء العمل بدستور جديد وإنه يرغب بتمهيد الطريق في هذا الاتجاه من أجل مستقبل اليابان.

ولفت أيضا إلى أن تعديلا آخر قد يكون جعل التعليم الجامعي مجانيا.

وهذه هي أول مرة يعرب فيها آبي بالتفصيل عن أفكاره بشأن تعديل الدستور وتحديد إطار عمل لذلك.