أعلنت ادارة موقع عرب بكس للتصوير الفوتوغرافي عن اسماء الفائزين بمسابقتها السنوية الكبرى جائزة “مائة مصور عربي” الدولية بدورتها الثانية. وهي المسابقة التي تتوجت بإصدار كتاب “مائة مصور عربي” لعام 2017 ،عقب الكتاب الاول الذي اصدرته في عام 2015.

وكتاب “مائة مصور عربي” يعد أول كتاب عربي يوثق لهذا العدد الكبير من المصورين من مختلف انحاء الوطن العربي.

ويأتي هذا الانجاز الذي تعود فكرته الى المصور العراقي مصطفى حمد مؤسس موقع عرب بكس ليسد نقصا كبيرا في المكتبة العربية وليسلط الضوء على ما حققه فن الفوتوغراف العربي. وهو يضم أعمالا رائعة لنخبة من كبار المصورين العرب في مختلف محاور التصوير وقد تمت طباعته بمواصفات راقية في المانيا.

شارك في مسابقة هذا العام 3459 مصورَا ومصورة من 20 بلدا عربيا وبلغ عدد الصور المرسلة 12152 صورة، وقد تشكلت لجنة تحكيمية من كبار المصورين العرب والاجانب في مختلف المحاور واالختصاصات لتفرز وتقييم الصور واختيار الافضل بطريقة عادلة وبسرية تامة.

وقد اسفرت النتائج عن فوز المصورين التالية اسماؤهم بالمراكز الثالثة االولى عن كل محور. وكان للمرأة حضور جيد إذا بلغت نسبة المشاركة النسائية 15.% .

ومن الجدير بالذكر أن موقع عرب بكس للتصوير الضوئي تم افتتاحه في العام 2013 وقد استطاع ان يصبح أكبر موقع تصوير في العالم العربي حسب ما تشير اليه الاحصائيات على الانترنت. اضافة الى ذلك فهو يتوفر على أكبر قاعدة بيانات للمصورين العرب و يصدر مجلة فوتوغرافية باللغتين العربية والانجليزية.

وينظم مسابقات شهرية تهدف الى تشجيع روح المنافسة التي بدورها ترتقي بالمستوى الفوتوغرافي العربي. كما يقدم بوابة تعليم مختصة تحتوي على عشرات الدروس الفوتوغرافية مجان ا، ايمانَا من إدارته بضرورة تطوير الفن الفوتوغرافي العربي واثراء المحتوى الاليكتروني العربي الذي افتقر له هذا المجال حتى فترة ليست بالبعيدة