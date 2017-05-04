الصين: مستمرون في تحقيق نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية2017-05-04 16:53:05
أكدت الصين ثبات ووضوح موقفها بشأن ضرورة نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية مع الحفاظ على علاقة الصداقة وحسن الجوار التي تربطها وكوريا الشمالية.
جاء هذا التأكيد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ فى تصريحات ادلي بها اليوم بعد أن نشرت وكالة الأنباء الكورية المركزية التابعة لبيونج يانج تعليقا أمس الأربعاء انتقدت فيه الضغوط الصينية لإجبار كوريا الشمالية على وقف برنامجها النووي العسكري وطالبت الصحف الصينية بالامتناع عن نشر تصريحات تقوض العلاقات بين البلدين، وقال قنغ إن الصين حريصة على أن تتعامل دائما مع القضايا ذات الصلة بموضوعية وعدم تحيز.
ونوه بما تقوم به بلاده من جهد مستمر لتحقيق هدف نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية وتعزيز الحوار والتشاور والحفاظ على سلام واستقرار المنطقة.
وأعرب عن أمله في أن تتحمل الأطراف المعنية مسئولياتها وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين لفائدة بلادها وشعوبها.
كان قنغ حذر امس من الاوضاع الشديدة الحساسية والتعقيد في شبه الجزيرة الكورية، وأشار إلى أن أهم شيء حاليا هو السعي لاستئناف جميع الأطراف الاتصال والحوار في وقت مبكر.
كما قال إنه وفيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة علي كوريا الشمالية، فإن مجلس الأمن أكد في قراره رقم 2321 تصميمه على اتخاذ المزيد من التدابير ضد بيونج يانج في حالة إجراءها لتجربة نووية جديدة أو إطلاقها لصاروخ باليستى آخر.
وأكد المتحدث أن الصين، بوصفها عضوا دائما بمجلس الأمن، فإنها ملتزمة بتنفيذ قراراته بشأن كوريا الشمالية تنفيذا تاما ودقيقا وصادقا، والوفاء بجميع التزاماتها الدولية.
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