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إحالة 19 موظفا للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور بأوقاف الإسكندرية
وزارة الاوقاف

إحالة 19 موظفا للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور بأوقاف الإسكندرية

2017-05-04 16:57:29
خاص: محيط

قرر الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إحالة تسعة عشر موظفا بأوقاف الإسكندرية للتحقيق العاجل بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، جراء مخالفتهم ضوابط الحضور بالإدارات الفرعية.

جاء ذلك خلال جولة وكيل الوزارة المفاجئة بإدارتي وسط وغرب الإسكندرية اليوم الخميس يرافقه الشيخ محمد لطفي السباعي مديرالمتابعة بالمديرية للوقوف على سير العمل وأداء الواجب الوظيفي.

وأكد العجمي -في تصريح صحفي- أنه لن يتهاون مع أي مقصر في عمله “لأننا نعمل في دولة مؤسسات تحرص كل الحرص على قضاء مصالح المواطنين، فكما نكرم المجتهدين والمتفانين في عملهم فلابد من معاقبة المقصرين”.

وشدد على حرص المديرية التام على سرعة إنجاز الأعمال بديوان عام المديرية والإدارات الفرعية بكل دقة وإخلاص فى العمل حتى نكون قدوة يحتذى بها أمام الجميع.

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