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الحبس عاما لنقيب الفلاحين السابق و6 أعضاء بالنقابة لاتهامهم بالنصب
محاكمة ـ محكمة‎

الحبس عاما لنقيب الفلاحين السابق و6 أعضاء بالنقابة لاتهامهم بالنصب

2017-05-04 16:49:19
وكالات

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، بالحبس عام وكفالة 200 جنيه لنقيب الفلاحين السابق، و6 أعضاء آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت إدعاء تخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش نقيب الفلاحين، و6 أعضاء بالنقابة، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.

وقال عدد من المتضررين أمام النيابة: إن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

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