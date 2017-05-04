الوزراء يبحث الاستعدادات الجارية لتوفير السلع الغذائية قبل رمضان2017-05-04 16:50:30
تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لتوفير السلع الغذائية الأساسية قبل حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية.
وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان وزير التموين أوضح خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على توفير الكميات المطلوبة من السلع الغذائية الأساسية في كافة ربوع مصر وإتاحتها بالأسعار المقبولة من خلال المجمعات الاستهلاكية، ومشروع “جمعيتي”، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتي سيتم تدعيمها من خلال مشروع العربات المبردة.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستقوم أيضاً بإقامة معارض لمبادرة “أهلاً رمضان” سواء بأرض المعارض بمدينة نصر أو عواصم المحافظات المختلفة أو المراكز الرئيسية بها، حيث تم تحديد نحو 110 مواقع لإقامة تلك المعارض اعتبارأً من يوم 18 مايو الجاري قبل نحو عشرة أيام قبل رمضان، ويتم التنسيق مع الشركات المنتجة من خلال الغرف التجارية لتحديد الكميات المطلوبة من السلع والاتفاق على الأسعار المناسبة والتي سيتم تحديدها واعلانها من خلال وزارة التموين، مشيراً إلى أنه سيتم مد إقامة تلك اللمعارض خلال الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين.
من ناحية أخرى، فقد تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع النقل المبرد والممول من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع في توفير فرص عمل منتجة للشباب، وإحداث نقلة نوعية في ضخ السلع الغذائية الأساسية بالمحافظات مع إيلاء أولوية متقدمة للصعيد، والوصول بالسلع إلى المناطق الأكثر احتياجاً والتي لا تمتلك العديد الكافي من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ توزيع السلع التموينية.
وتناول الاجتماع كافة الجوانب والإجراءات المتعلقة بمشروع النقل المبرد، لاسيما فيما يتعلق بانهاء تراخيص العربات المبردة بأنواعها سواء حمولة الـ 1.5 طن، و الـ 5 طن، وكذلك فرز الطلبات المقدمة من الشباب وفق الضمانات والإشتراطات المطلوبة، وذلك في ضوء الواجبات المحددة لكافة الأطراف المشاركة بالمشروع، كما تم الاتفاق على عرض الموقف النهائي للمشروع على رئيس مجلس الوزراء في اجتماع يعقد الخميس المقبل حتى يتسنى بدء العمل قبل شهر رمضان المعظم.
وعلى جانب آخر، وفيما يتعلق بتوريد القمح أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على سير عمليات استلام الأقماح وفق معدلات جيدة وبوتيرة معقولة، ومن المنتظر أن يصل حجم الكميات التي سيتم استلامها من المزارعين هذا الموسم نحو 4 ملايين طن قمح، حيث تم حتى الان استلام نحو نصف مليون طن بمعدل يصل إلى نحو 79 طناً في اليوم، لافتاً إلى انتظام عملية تسديد مستحقات المزارعين بعد عملية التسليم وذلك وفق الضوابط والاجراءات التي تم تحديدها ووضعها، مؤكداً على حرص الدولة على دعم الفلاح المصري الذي يعد ركيزة هامة في عملية الإنتاج والتنمية.
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