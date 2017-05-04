بالفيديو.. أوباما يعلن دعمه لـ"ماكرون" في الانتخابات الفرنسية2017-05-04 16:48:21
أعلن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما دعمه للمرشح للانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الخميس.
وقال أوباما خلال الفيديو: “إننى أدعم إيمانويل ماكرون”، مؤكدا أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمستقبل فرنسا والقيم التي تتمسك بها.
يأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي يتنافس فيها ماكرون مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وتبادل مرشحا الرئاسة الفرنسية مارين لوبان وإيمانويل ماكرون الاتهامات والشتائم خلال مناظرة تليفزيونية بينهما، أمس الأربعاء، على هامش جولة الإعادة المرتقبة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ووصف “ماكرون” منافسته لوبان بـ”الكاذبة”، حسب صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، التي أكدت اشتباك المرشحين خلال المناظرة التي عقدت اليوم الأربعاء قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.
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