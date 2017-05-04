بطلان دعوى نقابة الأطباء باحالة وزير الصحة لمجلس تأديب النقابة2017-05-04 16:49:06
أعلنت وزارة الصحة والسكان ان هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الاطباء أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى المقدمة من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر برقم 8 لعام 2016 ضد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان لبطلان قرار الاحالة ، وذلك في الجلسة المنعقدة بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي وعضوية السيد المستشار أيمن عباس عمران مستشار مجلس الدولة.
وكانت قد احالت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الى مجلس تأديب النقابة بدعوى عدم اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية بعض الاطباء بمستشفى المطرية وهو الامر المخالف للواقع والقانون بحسبان ان الوزارة أول من تقدمت ببلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة ومن الناحية القانونية وفقاً لنص الدستور لايجوز للوزير العمل بأي مهنة حرة ومن ثم لايجوز احالته الى مجلس تأديب نقابته وهو ما انتهى معه مجلس التأديب الى الحكم سالف الذكر .
وأوضحت الهيئة ان المخالفات التى نسبتها له الشكوى والمحال للتحقيق بناء عليها ، انما هي مخالفات لو صحت لا تعتبر من ضمن المخالفات التي يجوز احالة العضو النقابي للمحاكمة التأديبية عليها.
وبناء عليه صدر قرار الهيئة التأديبية ببطلان احالة الوزير للتحقيق أمام مجلس التأديب لمخالفته للدستور والقانون .
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