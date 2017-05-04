6 آلاف مشاهد لقناة متحف «ملوى» الإذاعية على «اليوتيوب»2017-05-04 16:43:47
بدأ متحف ملوى بمحافظة المنيا فى بث أول قناة إذاعية متحفية خاصة به على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب، جاذباً 6 آلاف مشاهد منذ بداية البث.
وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن فكرة انشاء هذه القناة جاءت بهدف إبراز القيمة الأثرية والحضارية لمتحف ملوى وما يحويه من مقتنيات وقطع أثرية هامة، بالإضافة إلى رفع الوعى الأثرى لدى جمهور الشعب المصرى من مختلف فئاته للتعرف على حضارته المصرية العريقة.
وتابعت صلاح أن هذه الفكرة جاءت اجتهادا من الشباب والأمناء الأثريين العاملين بالمتحف ايمانا منهم على أنه أكثر الوسائل تأثيراً فى إيصال الأفكار والمعلومات وانتشارها بطريقة ابسط واسهل للجمهور بجميع فئاته وخاصة من الشباب باعتبار اليوتيوب هو أحد وسائل التواصل الشبابية، مشيراً إلى أنه منذ بدء بث القناة تواصل عليها أكثر من 6000 مشاهد.
وأكدت أن الفكرة تقوم على اختيار أحد القطع الأثرية المعروضة داخل المتحف وشرحها بطريقة مبسطة وذلك عن طريق سرد التاريخ والحضارة المصرية للمشاهد من خلال قصص روائية يحكيها الجد للأحفاد.
وأوضحت انه سيتم اختيار موضوعات من مناهج التاريخ التى تدرس فى المدارس المصرية بالمراحل الابتدائية وشرحها بطريقة تجذب الأطفال وتعرفهم على تارخ بلادهم.
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