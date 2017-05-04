وجه رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الخميس، بإرسال المزيد من القوات العسكرية إلى الحدود العراقية السورية.

وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان أصدرته اليوم، إن “قواتنا الأمنية البطلة تواصل مطاردة الإرهابيين في غرب الأنبار، وقد وجه القائد العام للقوات المسلحة بإرسال المزيد من التعزيزات لدحر الإرهابيين إلى حدودنا مع سوريا”.

وأضافت الخلية، أن “العبادي حيا المقاتلين الشجعان الذين صدوا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له يوم أمس إحدى الربايا في منطقة الصكار، وأشاد بمعنوياتهم العالية وصمود الأبطال الذين تحلوا به ولم يمكنوا العدو من تحقيق خرق لمواضعهم”.

وتابعت الخلية أن “العبادي أكد أن هؤلاء المقاتلين أثبتوا أنهم الشجعان والوطنيون وأسكتوا الأبواق التي تنشر شائعات داعش والتي ساهمت وكان لها اليد في سقوط المحافظة في وقت سابق، ولن نسمح لهم اليوم بتكرار المشهد السابق مهما حاولوا، وسيلاقي الإرهابيون الدواعش مصيرهم المحتوم على يد قواتنا البطلة وأبناء شعبنا في المناطق المحررة”.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة تعلن بين الحين والآخر عن صد هجمات لتنظيم “داعش على المقار الأمنية والعسكرية في محافظة الأنبار من قبل الجيش وحرس الحدود.