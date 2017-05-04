طرحت وزارة المالية اليوم الخميس ، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 272ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 33ر19%، وسجل أقل عائد 19%.

وأوضحت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 05ر19%، في حين سجل أعلى عائد 11ر19%، وأقل عائد 5ر18%.