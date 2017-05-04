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الذهب يتراجع 13 جنيها وعيار 21 يسجل 617 جنيها
الذهب

الذهب يتراجع 13 جنيها وعيار 21 يسجل 617 جنيها

2017-05-04 16:48:55
أ ش أ

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس ، وسط حالة من الركود تشهدها أسواق الذهب منذ يناير 2011، وضعف الطلب على المعدن الأصفر محليا بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، مقابل أغلب العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، وسط توقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في يونيو المقبل.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب - في تصريحات اليوم - إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 13 جنيها مقارنة بأمس مشيرا إلى أن عيار (21) سجل617 جنيها للجرام، بينما سجل الجرام عيار(18) 85ر528 جنيه وعيار (24) 10ر705 جنيه وسجل الجنيه الذهب نحو4936 جنيه.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بحوالي 21.10 دولار، بما يوازي 1.69 في المائة، لتتداول عند مستوى 1227.40 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بحوالي 18 سنتا، بما يوازي 1.09 في المائة، لتتداول عند مستوى 16.36 دولار للأوقية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أمس الأربعاء على معدل الفائدة عند مستوى 0.75 في المائة و1.00 في المائة دون تغيير، ليتوافق بذلك مع توقعات المحللين.

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