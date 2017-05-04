قال النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون الجمعة الماضية للبرلمان يتضمن فرض ضوابط وعقوبات على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تصل إلى الحبس 6 شهور والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تم استخدام فيسبوك بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وأكد «عبدالستار» خلال لقائه لبرنامج “صباحك مصري”، اليوم الخميس، أن مقترحه بتقنين استخدام (فيسبوك) انطلق من حس وطني باعتبار أن مصر تتعرض لهجمة شرسة من بعض الدول والمنظمات الإرهابية.

وأشار«النائب»، إلى أن معظم أعضاء مجلس النواب يؤيدون فكرة تقنين استخدام (فيسبوك) خاصة بعد اعتماد بعض الدول للهجوم على مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الجيش والشرطة .

وأكد أن مشروع القانون يعتمد على محاكاة الصين كدولة منتجة، وهى اتخذت ذلك القرار بغلق موقع فيسبوك داخل الدولة للمحافظة على الأمن القومي، مع إنشاء موقع بديل محلى، مصنع على أساس أن كل مواطن يتقدم بطلب رسمى يتم تسجيل اسمه ورقمه القومى والميل الخاص به حتى يحصل على صفحة على ذلك الموقع.