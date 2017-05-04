بعد لقاء البابا وسو كي علاقات دبلوماسية كاملة بين الفاتيكان وميانمار

أعلن الفاتيكان ودولة ميانمار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما اليوم الخميس بعد دقائق من اجتماع بين البابا فرنسيس وزعيمة البلاد أونج سان سو كي.

وكان تمثيل الفاتيكان في ميانمار يقتصر على مبعوث بابوي إلى الكنيسة المحلية. لكن البلدين سيتبادلان الآن السفراء بعد إقامة علاقات بينهما.

وقال الكاردينال ميانمار تشارلز مونج بو أن حوالي 700 ألف كاثوليكي يعيشون في ميانمار. ويبلغ إجمالي عدد السكان في البلاد 51.4 مليون نسمة أغلبيتهم من البوذيين.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع البابا فرنسيس مع سو كي الزعيمة الفعلية لحكومة ميانمار ووزيرة خارجيتها.

وتحدثت سو كي لنصف ساعة على انفراد مع البابا في مكتبه في القصر الرسولي بالفاتيكان.

وفي فبراير شباط انتقد البابا بشدة اسلوب معاملة ميانمار لمسلمي الروهينجا قائلا إن المسلمين هناك يتعرضون للقتل والتعذيب لمجرد تمسكهم بعقيدتهم وثقافتهم.