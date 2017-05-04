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علي عبدالعال يكشف تزوير عدد من النواب بالأوراق الرسمية لتمرير القوانين
رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال

علي عبدالعال يكشف تزوير عدد من النواب بالأوراق الرسمية لتمرير القوانين

2017-05-04 16:36:56
وكالات

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بعض الأعضاء ينتهزون فرصة حضور زملائهم بالجلسة العامة، لجمع توقيعات على مشروعات قوانين واقتراحات، بينما وضعت اللائحة الداخلية ضوابط يجب اتباعها لجمع التوقيعات، متابعا: “مش كل مرة هييجى نائب يقول ده مش توقيعى، على كل عضو أن يقرأ جيدا ما يوقع عليه، مش عايز توقيعات بالخواطر”.

واستطرد “عبد العال”، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، لمناقشة عدد من البيانات العاجلة وتقارير اللجان النوعية، قائلا: “أى توقيع على ورقة رسمية يقع تحت طائلة القانون، يجب أن يكون هناك إدراك لهذا، وأنا أرى حاليا عضوا يجمع توقيعات، أرجو منه أن يتوقف عن ذلك، مش كل مرة هدخل فى مشكلة بسبب التوقيعات”.

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