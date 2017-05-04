تمكن ضباط مباحث ميناء الأسكندرية من ضبط قطع اثرية قبل تهريبها الي خارج البلاد .

كانت المعلومات التي وردت إلي رئيس مباحث ميناء الأسكندرية العميد ايمن شمسية عن قيام إحدي الشركات بتصدير رسالة قطع أثاث لاحدي الدول الاوروبية .

وأكدت التحريات أن الرسالة تشتمل علي قطع أثرية حاول مصدر الرسالة تهريبها لخارج البلاد بعد أن أخفاها بين مشمول الرسالة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء إبراهيم الشناوي مدير شرطة ميناء الاسكندرية من ضبط الرسالة وبداخلها عدد ٩٩ طبق خزف مزخرف للزينة تم التحفظ عليها وتشكيل لجنة لفحص المضبوطات لتحديد العصر الذي تعود اليه ، وباشرت النيابة العامة التحقيق