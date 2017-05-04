قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح منير إبراهيم، والمستشار محمد الأمير مظهر أبو كريشة، والمستشار عبد المعطى محمد هاشم روحى، وأمانة سر خالد يوسف، صلاح خليل، إبراهيم مطر، اليوم الخميس، بإعدام 8 متهمين جلبوا 44 مليون قرص مخدر عبر ميناء الإسكندرية.

وقررت المحكمة معاقبة كل من، “خليل.أ.ع”، و”محمد.ع.إ”، و”مجدى.ح.م.ع”، و”محمود.ع.ال.إ”، و”محمد.ج.م.إ”، “محمود.ج.ج.إ”، و”عصام.م.م.خ”، و”محمد.س.إ” بالإعدام شنقاً، فى القضية رقم 537 لسنة 2015 جنايات ميناء الإسكندرية، لاتهامهم بجلب 44 مليونا و432 ألف قرص ترامادول، عبر ميناء الإسكندرية، دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، وقرر المفتى التصديق على الحكم.