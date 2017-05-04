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الحكومة: إنشاء أول منطقة للطاقة فى اقتصادية قناة السويس.. ورصيف جديد لـ"سونكر"
الفريق مهاب مميش

الحكومة: إنشاء أول منطقة للطاقة فى اقتصادية قناة السويس.. ورصيف جديد لـ"سونكر"

2017-05-04 16:35:55
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شهد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الاستثمار والبترول وهيئة قناة السويس بشأن تسوية بين شركة “سونكر” وهيئة موانئ دبي والهيئة الاقتصادية.

ووجه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليفه له برئاسة هيئة التنمية الاقتصادية لقناة السويس، متوجها بالشكر أيلضا لدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على جهودها في الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي الاستثمار والبترول والهيئة.

وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه حريص على حل مشاكل جميع المستثمرين، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم عمل رصيف جديد لشركة سونكر وإنه بموجب هذا الاتفاق أيضا سيكون هناك باكورة لإنشاء أول منطقة للطاقة.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، إنه بناء علي تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فإنه يتم حل جميع مشاكل المستثمرين، موضحة أنه بموجب الاتفاقية سيتم ضخ ٤٠٠ مليون دولار.

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