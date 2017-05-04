”سلماوي” يطالب بتعميم الثقافة بحسب الدستور

“الجمال” يخشى من عش الدبابير

مطالب بعودة أتوبيس الثقافة والفن والأراجوز بالقرية

المثقفون يدعون الوزير لخطة قومية لإحياء مصر

الهلالي يرد على وهبة : نريدها حضارية وليست “رشدية”

80% من النشر بمصر يقوده القطاع الخاص!

خرائط الحرف التراثية والإبداع بانتظار النزول للأرض

شهد المجلس الأعلى للثقافة صباح اليوم الخميس، جلسة حوارية بين وزير الثقافة حلمي النمنم وبين الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وعدد كبير من المثقفين والمفكرين والأدباء، لبحث سبل التعاون بينهما و إطلاق مبادرة لتنمية المحليات ثقافيا، والاستماع إلى مقترحات المثقفين من أجل هذا التعاون.

وقال حلمي النمنم وزير الثقافة، “بأن التنمية الثقافية والمجتمعية لن تتم من خلال جهة او مؤسسة واحدة، ولكن من خلال جهات ومؤسسات متعددة، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولا للتعاون مع وزارة التنمية المحلية في شهر نوفمبر 2014، للوصول للقرى والنجوع في المحافظات ، حتى يصلالكتاب إلى كل مواطن مصري، وأن نكتشف المواهب والمبدعين في كل مكان، فلن نتمكن من الوصول وتغطية كافة القرى والنجوع إلا من خلال وزارة التنمية المحلية التي هي الذراع الطولى للدولة المصرية .

وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة تحضر لهذا اللقاء منذ أكثر من شهر، لأن هناك قناعة بأن التنمية الثقافية والمجتمعية لن تتم الا من خلال التعاون والتكامل بين المؤسسات، لافتا إلى أن الوزارة نظمت 100 معرضا للكتاب العام الماضي، في 100 مدينة ومركز، كما جابت الفرق الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة معظم المحافظات.

من جانبه قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن التنمية الإقتصادية والإجتماعية في كل المحافظات المصرية لن تتحقق بدون فكر وثقافة، فالثقافة تقود التنمية، والتنمية ركيزتها الثقافة، وكلاهما يستهدفا الإنسان.

وأشار أنه يشارك المفكرين والمثقفين والمسئولين في هذا الحوار ليعمل الجميع من أجل الإسراع في عملية التنمية، وتمنى أن يرى جميع الشعب يقرأ ويستمع للموسيقى ويغني، وأن تعود البسمة إلى وجوههم.

كما أكد وزير التنمية المحلية أن الثقافة أداة التنمية و التغيير الفعلى ، قائلا نحن نبحث عن أبواب الأمل و لو تعثرت مصر فبالتأكيد سوف تنهض ، و علينا نشر حلم صلاح جاهين بعمل تمثال رخام في كل قرية و نشر الموسيقى و المعرفة في كل ربوع مصر.

و أضاف : يوجد 4770 قرية علينا وضع استراتيجية متكاملة للوصول إليهم ، و أن هذه الجلسة الحوارية ابتدائية ، سيلحقها جلسات أخرى لوضع استراتيجيات للموسيقى و الكتاب و كل عناصر الثقافة و خطط لتنفيذها ، و أنه لن يكون مجرد كلام مرسل ، بل سيتم تشكيل مجموعات عمل .

و أشار إلى أن مبادرة السفير الريدى بعمل 4 آلاف مكتبة في ربوع مصرفي إطار التحقيق ، موضحا أنه سيتم بناء ألف مكتبة فقط و الباقى سيتم استغلال أماكن موجودة بالفعل من أجل المكتبات .

رؤى المثقفين

أما فيما يخص اقتراحات المثقفين ، قال الكاتب محمد سلماوي إن هشام الشريف أول وزير تنمية محلية يبدى اهتمامه بالثقافة ، و علينا استغلال هذه المبادرة ، و تطبيق الدستور المركون في الأدراج و الذى يحوى فصل كامل غير موجود في أى دستور سابق أول بند فيه ينص على حق كل مصرى فى الثقافة ، و اقترح الاستفادة من الإعلام و المجتمع المدنى في محو الأمية و نشر الثقافة .

و قال أحمد الجمال إنه يخشى على هذه المبادرة من “عش الدبابير” من محترفي الثقافة ، مقترحا عدم عمل مكافات لعدم وجود أى ميزانيات و اعتمادات يمكن التلاعب فيه .

و أكد الشاعر جمال بخيت على أهمية هذه المبادرة لحماية العقل المصرى ، مقترحا إعادة تأهيل الموظفين ثقافيا في المحليات و حتى في وزارة الثقافة نفسها ، و أن كل ما يتم اقتراحه يجب أن يكون جزء من استراتيجية دولة ، و قد أكد الشريف أنها بالفعل كذلك ، وطالبه بوضع خطة لعمل مسابقات شعر في القرى و المحافظات .

فيما اقترح حلمى بكر أن يكون هناك تعاون ببن وزارات الثقافة و السياحة و الإعلام ، و الإعلاء من قيمة الموسيقى و الثقافة .

من جانبها قالت فاطمة المعدول أن أي مبادرة لا تضع الطفل في اعتبارها لن تنجح ، فالشباب قد تكونوا بالفعل ، أما الاطفال فهم أملنا ، و طالبها الشريف بوضع استراتيجية لتنمية الطفل في القرى ، و اقترحت نشوى الحوفي بإعادة الأراجوز للقرية من جديد .

فيما أكد د. أحمد زايد أننا بحاجة لاستراتيجيات احترافية تخطيطا و تنفيذا ، و ينظم كيان خاص قائم على تنفيذها ، و توفير التمويل اللازم لها، مشيرا أنه وضع مشروع قومي للمشاركة الثقافية ، لنشر الوعى في المحليات و القضاء على التطرف و جعلهم أفراد فاعلين و مشاركين ثقافيا ، و تشجيع الإبداع ، و عمل حراك ثقافي فعلى بالمحليات .

بينما تحدث محمد عبد الحافظ عن عمل أول كشك للموسيقي في بنها تابعا لقصور الثقافة ، موضحا أن هذا تم بصرف نصف في المائة من صندوق خدمات المحافظين المخصصة للثقافة ، وطالب بإعادتها من جديد ، كما طالب باستغلال القصور الثقافية المغلقة ، و تطبيق مشروع الحدائق الثقافية .

و أكد الشريف أنه لن يكون نصف في المائة فقط بل كل ما يغطى احتياجات الثقافة ، و فتح كل القصور الثقافية المغلقة ، و طالبه بتجهيز خطة خاصة مفصلة تضم كافة الاقتراحات ، و إرسالها لأحمد مجاهد .

من ناحيته قال محمد كمال إن كل خطط التنمية سوف تهدر أن لم تبنى على الطفل و في داخل كل مدرسة ، ف ٩٥٪ من طاقة الطفل مهدرة ، مقترحا تعميم تجربة أتوبيس الفن الجميل .

فيما تحدث السفير الريدى عن مشروع المكتبات ، و قال عادل المصرى رئيس اتحاد الناشريين المصريين إن ٨٠٪ من النشر في مصر يقوم عليها القطاع الخاص ، مقترحا بعمل خطة نشر ، و إلا يكون النشر عشوائيا ، و تلك الخطة يتم تدعيمها من الدولة، مشيرا أن اتحاد الناشرين المصريين استعان بشركة لوضع استراتيجية لتشجيع من لا يقرأ على القراءة يمكن الاستفادة منها في المبادرة .

و اقتراح مراد وهبة بعمل نسق جديد ،و استبدال فكر ابن تيمية المسئول عن فكر الأخوان و الوهابية ، بفكر ابن رشد ، وتطبيق الرشدية العربية ،و أنالهدف الحقيقى ليس فكرة فقط و لكن صناعة تيار لتغيير الذهنية و إحداث نقلة نوعية بعمل ثورة ثقافية .

في حين قال سعد الدين الهلالى لا داعى ليكون هناك تيار لابن تيمية مقابل ابن رشد ، التيار الذى نصبو إليه بالفعل هو تيار الحضارة المصرية .

أما محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ، فأكد أن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لن تتحقق دون تنمية ثقافية و يجب تخصيص ميزانيات لذلك ، معيبا على وزير الإسكان عند بناء مدن جديدة بعدم وضع المكتبات في الاعتبار .

و من اقتراحات المثقفين أيضا تشكيل لجنة خاصة لتلقى اقتراحات المثقفين و تصفيتها ، و إلا يكون هناك تكامل فقط بين الوزارات و لكن ايضا من أمن الدولة التى تنظر للثقافة على أنها وجع دماغ .

و اقتراحات أخري باستغلال الابحاث الاكاديمية المهدرة في الجامعات و استخدامها في حل المشكلات ، و عمل خرائط للحرف و الصناعات الإبداعية في القرى ، ربط التعليم بالتنمية و الإبداع ، و عمل تدريبات تثقفية خاصة للقائمين على المحليات .