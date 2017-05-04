يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نيويورك يوم الخميس للمرة الأولى منذ توليه منصبه فيما يستعد مسؤولون لمواجهة احتجاجات في المدينة التي بنى فيها ترامب اسمه وثروته.

وأنهى رحيل ترامب عن نيويورك إلى واشنطن من أجل حفل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني فترة استمرت شهرين ونصف الشهر بعد انتخابه في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني شهدت تجمع حشود غاضبة وأخرى مؤيدة أمام منزله في برج بالجادة الخامسة يحمل اسمه وكان مقرا له بعد فوزه وقبل انتقاله للبيت الأبيض.

وتستعد الشرطة لاحتجاجات حول حاملة الطائرات إنتربيد التي تحولت إلى متحف في الطرف الغربي من مانهاتن حيث يجتمع ترامب مع رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول وعند برج ترامب في وسط المدينة المزدحم.

وقال جو دينكن المتحدث باسم حزب الأسر العاملة الذي يقود مجموعة تنسيق فضفاضة تشرف على مسيرة “ارفضوا ترامب” إن الرئيس “من المدينة، لكننا نعتقد أن قيمه لا تتفق معنا جميعا”.

وصوت أقل من 20 في المئة من سكان نيويورك أكبر المدن الأمريكية من حيث عدد السكان لصالح ترامب رغم أنه ينحدر من حي كوينز وبنى اسمه في قطاع العقارات وغيره من القطاعات انطلاقا من نيويورك وكان مادة دسمة للصحف الشعبية في المدينة لعشرات السنين.