أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عدم وجود تأشيرات حج للمجلس حتى هذه اللحظة.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب بسام فليفل بشأن إجراء أعضاء حزب النور بالمجلس قرعة في دوائرهم بمحافظة الإسكندرية على تأشيرات حج، وهو ما رد عليه أحد أعضاء المجلس المنتمين للحزب بأن هذه القرعة كانت على تأشيرات خدمة حجاج وليست حج.

وقال عبد العال “كل ما يتم نشره أو تداوله عن تأشيرات الحج، المجلس غير مسؤول عنه”.