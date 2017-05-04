تحت شعار الوصول إلى تعليم افضل باستخدام الإتصالات و تكنولوجيا االمعلومات الحديثة نظمت شركة هواوى مؤتمر “هواوى مصر لتطويرالتعليم” والذي يهدف لمناقشة كيفية تطوير التعليم و الإرتقاء بمستواه من خلال إستخدام أحدث تكنولوجيا حضر المؤتمر لفيف من أساتذة الجامعات والمتخصصين حيث تم دعوة 24 جامعة مصرية حكومــــية و 35 جامعة خاصة للمشاركة في هذا الملتقى.

وتمت مناقشة عدد من القضايا الحيوية التى تمس قطاع التعليم و كيفية إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير التعليم في عصر التحول الرقمي كذلك تم عرض خبرات و تجارب دولية لهواوي في قطاع التعليم من الممكن الإستفادة منها و تطبيقها .

قال تيري ليو، الرئيس التنفيذي لـ “هواوي مصر” في كلمته الافتتاحية:”لم يعد غائبا علي أحد أن تطوير الأمم يبدأ بتطوير التعليم فرفع كفاءة العملية التعليمية هي الميزة التي تزيد تنافسية الدولة و تدفع باقي قطاعاتها للنمو و النجاح. و نحن كهواوي نلزم أنفسنا أن نستغل التطور الحالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتقديم الحلول المتكاملة و المتطورة التي تمتاز بها الشركة من اجل بناء تعليم أفضل”

وفي نفس السياق، كانت وينج كين لونغ، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بشركة هواوي حول كيفية بناء تعليم أفضل من خلال استخدام الحوسبة السحابية و مختلف الحلول التكنولوجيا التي تم تطبيقها و نجاحها عالميا

وأشاد الدكتور حسن القلا، رئيس مجموعة القاهرة للاستثمار ومؤسس جامعة بدر بالقاهرة في كلمته بجهود شركة هواوي لتدريب طلاب الجامعة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل .

وحرصت هواوي أن تجعل من هذا الملتقى منصة لمشاركة الأفكار الجديدة حول الاتجاهات الحديثة للتعليم في عصر التحول الرقمي، حيث ألقى الدكتور سمير شاهين، أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة معهد IEEE Egypt كلمة عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الحديث، كما شارك الدكتور أحمد حسن، أستاذ الهندسة في جامعة عين شمس ونائب رئيس IEEE Egypt ورئيس قسم المعلومات في EUN رأيه حول أهمية تطوير التعليم .

وخلال فعاليات الملتقى، وقعت شركة هواوي مذكرة تفاهم مع مجموعة القاهرة للأستثمار والمؤسسات التعليمية التابعة لها تهدف إلى نقل المعرفة و تقديم تدريب لطلبة جامعة بدر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معتمدين على احدث التكنولوجيات المتاحة في السوق العالمي لخلق المزيد من فرص العمل للخريجين بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي.

يأتي هذا الملتقى ضمن جهود هواوي الحثيثة حاليا لتطوير التعليم و سد الفجوة الرقمية من خلال التدريب و بناء القدارات العلمية للشباب نابعا من التزام الشركة بنقل المعرفة وتقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء أنظمة تعليم أكثر كفاءة.