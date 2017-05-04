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الجامعة العربية تُرحب بقرار اليونسكو حول القدس
احمد ابو الغيط

الجامعة العربية تُرحب بقرار اليونسكو حول القدس

2017-05-04 15:43:13
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الذي صوت عليه مجلس اليونسكو خلال دورته 201، والذي يؤكد على أن البلدة القديمة بالقدس الشرقية فلسطينية خالصة، ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم الخميس ، بأن “أبو الغيط” وجه الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكداً أنه يُمثل خطوةً مهمة على طريق فضح الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المُقدسة وتعديل وضعيتها القانونية، والتي أشار إليها قرار اليونسكو بصورة واضحة لا لبس فيها بوصفها “تدابير وإجراءات باطلة ويجب إلغاؤها وإبطالُها فوراً”.

وأضاف “عفيفي” أن “أبو الغيط” دعا كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلى نزع غطاء الشرعية عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية وكافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد عودة القضية الفلسطينية لتحتل مكانها على رأس الأجندة العالمية.

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