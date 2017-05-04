هجوم على إيفانكا ترامب بسبب كتاب عن النساء2017-05-04 15:29:59
أصدرت ابنة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ومستشارته «إيفانكا ترامب»، كتابا تقدم فيه نصائحها للنساء العاملات.
وشرحت إيفانكا في كتابها المعنون «النساء العاملات... إعادة كتابة قواعد النجاح»، كيفية التعامل مع التوتر والضغوط، وطرق الوصول للقب سيدة أعمال ناجحة.
وطرحت «إيفانكا» في الكتاب، الأفكار والأمور التي تعلمتها من والدها الذي وصل إلى الرئاسة الأمريكية، وتؤكد على الدور المحوري للعائلة في دعم الحياة المهنية.
وصدر الكتاب عن دار نشر «بنغوين راندوم هاوس»، وتم توزيعه على المكتبات في أنحاء الولايات المتحدة يوم أمس 2 مايو/ آيار الجاري، في حين، توقع عدد كبير من الكتّاب والمراقبين، نجاحه بشكل باهر.
وبحسب “العربية”، ترى إيفانكا أنه بالرغم من أن 40 بالمئة من الأسر الأميركية معيلها الأساسي امرأة، إلا أن المجتمع لا يزال ينظر إلى ذلك الدور بشيء من الغرابة، “فعمل المرأة يبدو إلى الآن كأنه شيء شاذ”.
وقد كتب محرر موقع ما شبل الإخباري الأميركي، كريس تايلور، يصف الكتاب بأنه دليل على أن المديرة التنفيذية يمكن أن تكتب كتاباً سيئاً، مليئاً بالحشو ومضجرا أيضا، كما أنه معبأ بقصص الإطراء على الذات وتمجيدها و البروباغندا الشخصية وبلغة مضطربة.لكنه يقول: “لكنْ بالطبع هناك سبب رئيسي، يجعل هذا الكتاب مهماً رغم كل ذلك”.والإجابة هي: “لأن إيفانكا ترمب وزوجها جاريد_كوشنر أصبحا فجأة اثنين من أقوى الأزواج في العالم”.
ولوحظ بحسب كريس أن الكتاب محشو بالاقتباسات أكثر من الأفكار الخالصة للمؤلفة، يكتب: “على الأقل فإن 50 بالمئة من الكتاب منقول من أقوال الآخرين في شكل اقتباسات، وبعضها يصل إلى صفحة كاملة، وكثير منها يبدو مثل قوائم نقاط التفتيش”.
يذكر أن «إيفانكا ترامب» أصدرت عام 2009 كتابا بعنون «بطاقة ترامب: اللعب للفوز في الحياة والعمل».
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