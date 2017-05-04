نشرت وكالة سبوتنيك الروسية شريط فيديو يتضمن عملا بطوليا لأحد الجنود العراقيين تمكن من إنقاذ أصدقائه عبر وضع سيارته أمام السيارة المفخخة المتوجه إليهم.

ويبين الفيديو أن سائق السيارة أغلق الطريق أمام سيارة مفخخة كانت متجهة إلى مكان تواجدهم، حيث قام بإنقاذ حياتهم من موت محتم، واستطاع النجاة من الحادث، من خلال القفز من النافذة قبل أن يفجر الانتحاري السيارة.

وجاء في التعليق على الفيديو، أن الجندي قد أصيب بشظايا، وحالته الصحية مستقرة.