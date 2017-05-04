تحتفل وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم ، باليوم العالمي لــ ” غسل الأيدي ” تحت شعار إغسل إيديك واحمي نفسك واللي حواليك ، وذلك غدا الجمعة الموافق 5 مايو 2017، في الملاعب الرياضية بحي الأسمرات بمنطقة المقطم.

تأتي الإحتفالية في إطار إهتمام وزارةالصحةوالسكان بملف تقوية نظم مكافحة ومقاومة العدوى داخل المنشآت الصحية ،وكيفية تحسين سبل نظافة الأيدي والحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ،وتحرص وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى تقديم كافة الدعم الفني والمادي من أجل الأإرتقاء بنظم مكافحة العدوى واتباع الممارسات الصحيحة داخل المنشآت الصحية.

تقام الاحتفالية بحضور لفيف من قيادات وزارة الصحة والسكان وقيادات من وزارة التنمية المحلية وهيئات محلية ودولية ،وذلك بمشاركة عدد من أطفال وأهالي حي الأسمرات في المقطم.

ولليوم العالمي لغسل الأيدي دور هام في تسليط الضوء على الممارسات الجيدة للوقاية منالعدوى ومكافحتها التي تهدف إلى تغيير السلويات وللتأكيد على أهمية غسل الأيدي ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في مجال الرعاية الصحية.

وتدعو وزارة الصحة والسكان من خلال حملة هذا العام على التأكيد على نظافة وغسل الأيدي والتي تعد عنصراً أساسياً من عناصر الوقاية من العدوى ومواجهة مقاومة مضادات الميكروبات ، ” فبأيد نظيفة تغدو المنظومة الصحية مكاناً أكثر أماناً لتلقي الرعاية “