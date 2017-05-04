شن اللاعب البرازيلي دانى الفيس نجم فريق يوفنتوس الإيطالي هجوما جديدا على إدارة فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وكان اللاعب البرازيلي المخضرم قد انضم إلى الفريق الكتالوني عام 2008 واستمر معه حتى الصيف الماضي قبل أن ينتقل إلى نادى السيدة العجوز لينجح في الظهور معه بمستوى رائع هذا الموسم.

وقال الفيس ( 33 عاما ) في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام الإسبانية :”مع الأسف الشديد ، لم تبد الإدارة في برشلونة أي احترام لي، على الرغم من إنني عرضت عليهم تجديد عقدي مرة آخرى حتى عندما كان الفريق معاقبا من قبل الاتحاد الدولي ( فيفا ) وممنوعا من ابرام أي تعاقدات جديدة”.

وأضاف داني الفيس “مع الأسف ، أن اولئك الذين يديرون برشلونة اليوم لا يعرفون كيفية التعامل مع لاعبيهم . وقد أردت اللعب في يوفنتوس من أجل مواصلة التنافس على أعلى المستويات والذهاب بعيدًا في المنافسات، ونحن الآن نسير بشكل متميز للغاية واقتربنا من تحقيق أهدافنا “.

كان اليوفي قد فاز على مضيفه فريق الإمارة الفرنسية موناكو بهدفين دون رد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء.

ولعب داني الفيس دوراً كبيراً في حسم لقاء الذهاب لصالح البيانكونيري بثنائية نظيفة لفريقه بعد أن قام بصناعة هدفين لزميله جونزالو هيجواين .