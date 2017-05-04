أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع مؤشرات السياحة ونمو عمليات التصدير وخفض حجم الاستيراد وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وثبات إيرادات قناة السويس، متوقعا أن يصل الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار في 30 يونيو القادم.

وأشار أبو الفتوح من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعطي طمأنينة للسوق لتغطية جزء كبير من العملية الاستيرادية للعديد من المنتجات مثل الأغذية والمنتجات البترولية لمدة 4 أو 5 أشهر بالإضافة إلى أنه يمنح الدولة قدرة على سداد مستحقاتها الخارجية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي ليصل إلى 28,6 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.