 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 03:56 مساءً
روابط سريعة
9 رمضان .. انطلاق معرض فيصل السادس للكتاب
معرض فيصل الرمضانى للكتاب

9 رمضان .. انطلاق معرض فيصل السادس للكتاب

2017-05-04 15:22:43
محيط - سميرة سليمان

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، برئاسة د.هيثم الحاج على ، لإقامة معرض فيصل السادس للكتاب ، بأرض الهيئة بشارع فيصل ، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 18 رمضان القادم.

سيضم المعرض احدث إصدارات الهيئة بمختلف السلاسل والمجالات بتخفيضات كبيرة ، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال. ويصاحب المعرض نشاط ثقافى وفنى متنوع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3