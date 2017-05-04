أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أن انتهاء مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية ستنتهي في يونيو القادم، مناشدا المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم في حال طلب ذلك بأخر إيصال تمويني.

وأشار رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الخميس، إلى أنه من الممكن تحديث البيانات من خلال ملء الاستمارة الموجودة بمكاتب “التموين” أو البقالين وتسليمه بالمكتب البريدي أو الموقع الإلكتروني “www.tamwin.com.eg” ، مشيرا إلى أن عمليات تحديث البيانات مجانا بدون أي رسوم.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة في عملية تحديث البيانات هي شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء، والايصال التمويني المطالب بتحديث البيانات.

وأعلن أنه هناك 19 مليون مواطن مقيدون بـ4,5 مليون بطاقة مطالبين بتحديث البيانات.

وفي سياق أخر، أوضح المتحدث باسم الوزارة أنه هناك منافسة بين المجمعات الحكومية ومحال القطاع الخاص بمناسبة شهر رمضان المبارك، من خلال وضع أسعار تنافسية وعروض على المنتجات تأتي لصالح المستهلك، مضيفا أن سعر شنطة رمضان تبدأ من 60 جنيه.

وذكر أن الوزارة تسعى لزيادة المنتجات المعروضة عن الطلب لخفض الأسعار، موضحا أن جميع المعارض والمنافذ المتفقة مع وزارة التموين أعلنوا التزامهم بعرض المنتجات بسعر الجملة.