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وزير التجارة السوداني يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع بيلاروسيا
وزير التجارة السوداني السفير صلاح الحسن‎

وزير التجارة السوداني يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع بيلاروسيا

2017-05-04 15:23:05
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أكد وزير التجارة السوداني صلاح محمد الحسن ، أهمية إقامة مراكز تجارية، لتقديم الخدمات وتبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب على التكنولوجيا بجمهورية بيلاروسيا.

وبحث الحسن ، خلال لقائه اليوم الخميس بالخرطوم، بوزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا ، ليانيد زانيس، زيادة حجم التبادل التجاري وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين، في مجالات التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية.

وأوضح الحسن، أن السودان يمتلك نحو 120 مليون رأس من المواشي ، يمكن الاستفادة منها في صناعة الألبان ومشتقاتها بالإضافة للحوم المصنعة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة البيلاروسي، رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحبوب الزيتية والمنتجات الزراعية من السودان، وإقامة مشروعات في مجال صناعة الألبان المجففة والاستثمار في مجال الثروة الحيوانية.

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