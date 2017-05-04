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المطار يستقبل أكثر من ألفى سائح خلال 24 ساعة
مطار القاهرة

المطار يستقبل أكثر من ألفى سائح خلال 24 ساعة

2017-05-04 15:23:33

استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال ال 24 ساعة الماضية، 2340 سائحا من عدة جنسيات عربية وأجنبية لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.

وضمت المجموعات السياحية 154 سائحا بريطانيا و 125 إندونيسيا و 146 عراقيا، ومجموعات أخرى من تايوان واليابان وعزة دول من جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مجموعات عدة من جنسيات كويتية وبحرينية وسعودية.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم عبر عدة طائرات قادمة من دبى وأبوظبي وتسفير عدة أفواج أخرى على متن رحلات متوجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، كما تم تأمين مجموعات القاهرة والجيزة والمحافظات حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقاماتهم.

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