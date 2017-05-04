قام الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، بتكليف الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية، بالإستعداد لتنظيم احتفالية ضخمة بمرور 100 سنة علي ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتي من المقرر الإحتفال بها في شهر يناير 2018.

وطالب الوزير بتوفير كل المواد الثقافية الخاصة بجمال عبدالناصر، من أفلام وثائقية وكتب، للاستعانة بها في الاحتفالية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، مع وضع برنامج ثقافي في متحف جمال عبد الناصر ومركز والد جمال عبدالناصربالاسكندرية.

كما كلف الوزير رؤساء القطاعات باعداد خطة للاحتفال بمرور 30 عاما على فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، في شهر اكتوبر المقبل، وطالب بسرعة الإنتهاء من متحف نجيب محفوظ والتواصل مع وزارة الاثار لحل أي مشكلة تحول دون سرعة الإنتهاء منه