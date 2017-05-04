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الصحة: تدشين التطبيق الإلكتروني للأدلة العلمية لمرضى السكر وارتفاع الضغط
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

الصحة: تدشين التطبيق الإلكتروني للأدلة العلمية لمرضى السكر وارتفاع الضغط

2017-05-04 15:03:58
مـحـيـط ـ مــروة رزق

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن تدشين التطبيق الالكترونى للأدلة العلمية القومية لمرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم لجعلها متاحة لجميع الاطباء على مستوى محافظات الجمهورية،وذلك بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية، وبحضورأعضاء اللجنة القومية للسكر وممثلوا وزارة الاتصالات ومنظمة الصحة العالمية وممثلين من الاتحاد الدولى للإتصالات.
وأوضح الدكتور محمد شوقى رئيس  قطاع الطب العلاجى أن التطبيق هو ثمرة الشراكة بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرا الى حرص القطاع العلاجى ، ووحدة الأمراض غير المعدية على التدريب المستمر للأطباء واتاحة المعلومات.
وأضاف  رئيس  قطاع الطب العلاجى أن المرحلة الأولى تشمل تدشين الأدلة العلمية القومية لمرض السكر تحت اشراف اللجنة القومية للسكر وكذالك الأدلة العلمية لمرض ضغط الدم تحت إشراف الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم.

رسائل لمرضى السكري

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